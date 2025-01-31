Международные судейские курсы продолжаются в Баку

В Баку продолжаются международные судейские курсы по прыжкам на батуте.

Как сообщает İdman.biz, участникам предоставляется подробная информация о новых правилах со стороны члена Технического Комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Дмитрия Поляруша.

Также проводятся интерактивные сессии, направленные на повышение стандартов судейства и обеспечение единообразного применения правил в прыжках на батуте.

Следует отметить, что в курсах принимают участие 100 судей из разных стран.

Трехдневный курс завершится сегодня.

İdman.biz