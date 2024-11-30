30 Ноября 2024
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Гимнастический календарь на конец года

Гимнастика
Новости
30 Ноября 2024 14:14
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Гимнастический календарь на конец года

Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана.

Как передает İdman.biz, 7 декабря сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.

В тот же день состоится первенство Азербайджана и чемпионат города по батутной гимнастике.

14-15 декабря на Национальной арене гимнастики пройдет международный турнир среди «художниц» «Зимняя сказка».

А последним мероприятием года станет новогоднее шоу «Щелкунчик» 15 декабря.

İdman.biz

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