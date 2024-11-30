Гимнастический календарь на конец года

Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана.
Как передает İdman.biz, 7 декабря сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.
В тот же день состоится первенство Азербайджана и чемпионат города по батутной гимнастике.
14-15 декабря на Национальной арене гимнастики пройдет международный турнир среди «художниц» «Зимняя сказка».
А последним мероприятием года станет новогоднее шоу «Щелкунчик» 15 декабря.
İdman.biz