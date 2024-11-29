Лидеры мирового тамблинга готовятся к чемпионату Баку

7 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики состоится 20-е первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.

Как передает İdman.biz, в нем ожидается участие практически всех ведущих спортсменов не только страны, но и законодателей мод в мировом тамблинге. Учитывая результаты сборной на международной арене, а именно победу в командном первенстве чемпионата мира и Европы, на акробатическую дорожку выйдут лучшие из лучших.

Ожидается участие двукратного чемпиона мира Михаила Малкина, а также серебряного призера ЧЕ Тофика Алиева, серебряного медалиста Кубка мира Адыля Гаджизаде и других гимнастов.

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