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Баку откроет новый международный сезон в гимнастике

Гимнастика
Новости
26 Ноября 2024 10:34
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Баку откроет новый международный сезон в гимнастике

Баку по традиции последних лет одним из первых откроет новый мировой сезон в гимнастике.

Как передает İdman.biz, в соответствии с календарем Международной федерации, официально первым соревнованием будущего года станет Кубок мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия), который состоится 20-23 февраля.

Однако, практически параллельно с ним в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Соревнования на Национальной арене гимнастики намечены на 22-23 февраля.

Таким образом, в рамках одного уик-энда звезды батутной гимнастики будут соревноваться в столице Азербайджана, а спортивные гимнасты - в Котбусе.

İdman.biz

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