Четыре гимнастических мероприятия до конца года

Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана.

Как передает İdman.biz, сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики начался чемпионат страны по спортивной гимнастике, который продлится до 26 ноября.

Далее в календаре значится первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу (7 декабря).

6-7 декабря состоятся судейские курсы по художественной гимнастике под руководством члена Техкома Международной федерации Натальи Булановой.

14-15 декабря на Национальной арене гимнастики состоится международный турнир среди «художниц» «Зимняя сказка».

А последним мероприятием года станет новогоднее шоу «Щелкунчик» 15 декабря.

İdman.biz