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Грации Бакинской школы гимнастики завоевали 15 наград в Дубае

Гимнастика
Новости
25 Ноября 2024 11:28
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Грации Бакинской школы гимнастики завоевали 15 наград в Дубае

Спортсменки Бакинской школы гимнастики олимпийского резерва завоевали 13 золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды на международном турнире «Aram UAE Cup» в Дубае.

Как передает İdman.biz, соревнование проходило в различных возрастных группах.

По две победы одержали Рена Фаталиева (мяч, лента), Гюляр Гаджиева (мяч, булавы), Есения Тюрина (обруч, без предмета), Аян Алиева (обруч, без предмета) и Сюнбуль Шабанлала (мяч, булавы).

Аделина Щитикова стала первой без предмета и с обручем, а также выиграла бронзу с мячом. А Милена Кондрашина стала первой лентой и взяла серебро с мячом.

İdman.biz

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