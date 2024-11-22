Призер Олимпиады посетила "Оджаг Спорт"

Турецкая спортсменка, серебряный призер Олимпиады в Париже по пулевой стрельбе Шевваль Илайда Тархан стала гостьей клуба «Оджаг Спорт».

Как передает İdman.biz, она ознакомилась с тренировочным залом, провела встречу со спортсменами, а участники мероприятия сделали фотографию на память.

Отметим, что Тархан накануне посетила Национальную арену гимнастики, а в ходе встречи со спортсменами по видеосвязи к ним присоединился Юсуф Дикеч, выигравший вместе с Тархан серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

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