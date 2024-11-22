Чемпионат Европы в Гяндже и другие даты гимнастического календаря-2025

Европейская гимнастика (EG) обнародовала календарь соревнований на будущий год.
Как передает İdman.biz, сразу два важных континентальных старта состоятся в Азербайджане. В частности, в Гяндже 14-16 ноября пройдет чемпионат Европы по аэробике, а также Европейские соревнования возрастных групп по этой дисциплине (9-11 ноября).
Это будет первый случай, когда Гянджа примет официальные международные соревнования по гимнастике.
Полный календарь чемпионатов Европы по гимнастическим дисциплинам на следующий год выглядит следующим образом:
16-20 апреля. Люксембург. Чемпионат Европы по акробатике
26-31 мая. Лейпциг (Германия). Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
4-8 июня. Таллинн (Эстония). Чемпионат Европы по художественной гимнастике
9-11 ноября. Гянджа. Европейские соревнования возрастных групп по аэробике
14-16 ноября. Гянджа. Чемпионат Европы по аэробике
İdman.biz