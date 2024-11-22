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Чемпионат Европы в Гяндже и другие даты гимнастического календаря-2025

Гимнастика
Новости
22 Ноября 2024 10:56
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Чемпионат Европы в Гяндже и другие даты гимнастического календаря-2025

Европейская гимнастика (EG) обнародовала календарь соревнований на будущий год.

Как передает İdman.biz, сразу два важных континентальных старта состоятся в Азербайджане. В частности, в Гяндже 14-16 ноября пройдет чемпионат Европы по аэробике, а также Европейские соревнования возрастных групп по этой дисциплине (9-11 ноября).

Это будет первый случай, когда Гянджа примет официальные международные соревнования по гимнастике.

Полный календарь чемпионатов Европы по гимнастическим дисциплинам на следующий год выглядит следующим образом:

16-20 апреля. Люксембург. Чемпионат Европы по акробатике
26-31 мая. Лейпциг (Германия). Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
4-8 июня. Таллинн (Эстония). Чемпионат Европы по художественной гимнастике
9-11 ноября. Гянджа. Европейские соревнования возрастных групп по аэробике
14-16 ноября. Гянджа. Чемпионат Европы по аэробике

İdman.biz

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