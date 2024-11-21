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Лидеры мирового тамблинга - в чемпионате Баку

Гимнастика
Новости
21 Ноября 2024 12:27
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Лидеры мирового тамблинга - в чемпионате Баку

Федерация гимнастики Азербайджана объявила о проведении очередного внутреннего соревнования.

Как передает İdman.biz, 7 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики состоится 20-е первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу. Он состоится в трех возрастных группах: среди детей (2014/16 гр), юношей (2012/13), молодежи (2008/2011) и взрослых.

Победители и призеры чемпионата определятся по итогам реализации двух попыток в квалификации.

Отметим, что сборная Азербайджана по тамблингу является победительницей командного первенства чемпионата мира и Европы.

İdman.biz

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