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"Идеальные баллы Махсудовой - большая редкость в элитных турнирах"

Гимнастика
Новости
20 Ноября 2024 12:08
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"Идеальные баллы Махсудовой - большая редкость в элитных турнирах"

Международная федерация гимнастики (FIG), подводя итоги сезона в батутной гимнастике, выделило десять значимых событий года.

Как передает İdman.biz, в своеобразный хит-парад сезона вошли и выступления азербайджанских спортсменов.

FIG в своей статье выделила выступление Сельджан Махсудовой.

«Азербайджанская гимнастка набрала 10 баллов за горизонтальное смещение. Участница Олимпиады безупречно выполнила упражнение, оставаясь в пределах центрального квадрата батута на Кубке мира в Алкмаре на пути к своему первому титулу Кубка мира. Идеальные баллы за горизонтальное смещение - большая редкость в элитных прыжках на батуте», - говорится в публикации.

Также FIG не оставила без внимания двукратного чемпионат мира Михаила Малкина:

«Самые яркие звезды акробатики продолжают сиять. Михаил Малкин добавил еще больше золота в свою коллекции медалей Кубка мира в этом году. Он превзошел всех на в Баку и Коимбре, а также на чемпионате Европы в Гимараэше».

İdman.biz

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