Международный сезон в гимнастике завершен

Мировой сезон в календаре Международной федерации гимнастики (FIG) официально завершен.

Как передает İdman.biz, последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония).

Среди юниоров первое место заняли хозяева, выигравшие три золотые и две серебряные награды. А на ЧМ лидерами оказались мексиканцы, в чьем активе золото и серебро.

Отметим, что в предыдущие годы Китакюшу принимал чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике.

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