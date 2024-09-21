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Рафиев и Аббасов выиграли еще одно золото на ЧМ - ФОТО

Гимнастика
Новости
21 Сентября 2024 19:42
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Рафиев и Аббасов выиграли еще одно золото на ЧМ - ФОТО

Азербайджанский мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев стали двукратными чемпионами мира по акробатике.

Как передает İdman.biz, после победы в комбинированном упражнении на мундиале в Гимараэше (Португалия) наши гимнасты заняли первое место и в балансовом упражнении. Они получили от судей оценку 28.540, опередив соперников из Португалии и Казахстана, выигравших серебряные и бронзовые награды соответственно.

Отметим, что эта третья медаль сборной на ЧМ. Ранее она завоевала серебро в командном первенстве.

İdman.biz

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