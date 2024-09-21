"Рафиев и Аббасов вписали свои имена в историю"

«Они записали свои имена в учебники истории».

Как сообщает İdman.biz, так Европейская гимнастика (EG) отреагировала на победу азербайджанских акробатов Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия).

В финале комбинированного упражнения наш мужской дуэт выиграл золотые медали. Это первое золото в истории отечественной акробатики за все время выступления на мундиалях.

Отметим, что эта вторая медаль сборной на ЧМ. Ранее она завоевала серебро в командном первенстве.

İdman.biz