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FIG - о серебре наших акробатов на ЧМ: "Это лучший результат сборной Азербайджана"

Гимнастика
Новости
21 Сентября 2024 10:26
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FIG - о серебре наших акробатов на ЧМ: "Это лучший результат сборной Азербайджана"

Международная федерация гимнастики (FIG) отметила результат сборной Азербайджана по акробатике, выигравшей серебро в командном зачете на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия).

Как передает İdman.biz, в споре за золото наш коллектив в упорной борьбе уступил Китаю. «Командные награды - первые из 16 титулов, которые были вручены на чемпионате мира. Китай набрал 81 очко в итоговом рейтинге, который учитывал три лучших места команды в квалификационных раундах, что оказалось равно общему количеству очков, набранных Азербайджаном.

Правила дополнительных очков предусматривают, что побеждает страна с более высоким рейтингом в мужской группе, где Китай возглавил турнирную таблицу как в темповой, так и в балансовом упражнении.

Набрав очки благодаря превосходству смешанной пары Разии Сеидли и Агасифа Рагимова и трем лучшим выступлениям в мужской группе, Азербайджан завоевал серебро. Это лучший результат команды», - отмечает FIG.

İdman.biz

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