Сборная Азербайджана по акробатике выиграла командное серебро на ЧМ

Сборная Азербайджана по акробатике открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, наш коллектив выиграл серебряные награды командного первенства. Это стало возможным благодаря выходу спортсменов сразу в шесть финалов по итогам квалификации.

В командном зачете мы уступили только Китаю, а бронзы удостоились акробаты Израиля.

Отметим, что по итогам квалификации в финал темпового и балансового упражнения пробились смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, мужская группа в составе Риада Сафарова, Расула Сеидли, Абдуллы Аль-Мешаихи и Сеймура Джафарова и мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов.

İdman.biz