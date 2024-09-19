Итальянский вояж мастеров аэробики

Сборная Азербайджана по аэробике примет участие на Всемирных соревнованиях возрастных групп, которые начинаются завтра в Песаро (Италия).

Как передает İdman.biz, наши гимнасты будут представлены в различных видах. В личном зачете выступят Фарид Джафаров, Аян Агаева, Санам Кязимова, ⁠Марьям Топчибашова и ⁠Сара Алиханлы.

Смешанные пары составили Фарид Джафаров и ⁠Нурай Исаева, а также ⁠Гусейн Керимзаде и Хусна Рзаева.

В составе трио на соревнование заявлены, Айдан Маликова, Амина Мустафаева, Рена Мамедова, ⁠Нурай Исаева, Хусна Рзаева, Мехин Мустафазаде, ⁠Лейла Ахмедова, ⁠Сара Алиханлы и ⁠Фидан Ибрагимова.

В группу вошли ⁠Аян Агаева, Айдан Маликова, Мехин Мустафазаде, Амина Мустафаева, Рена Мамедова, ⁠Лейла Ахмедова, ⁠Сара Алиханлы, ⁠Фидан Ибрагимова, ⁠Марьям Топчибашова и ⁠Эвелина Козловская.

В состязаниях аэроданс выступят ⁠Гусейн Керимзаде, Айдан Маликова, ⁠Аян Талыбова, Амина Мустафаева, Тахмина Ибрагимова, ⁠Аян Искандерли, ⁠Басти Талибли и ⁠Нурай Исаева.

Команда выступит под руководством Эмилии Махмудовой, ⁠Лейлы Абдуллазаде и Мариана Колева.

В судейском корпусе страну представит Лала Гусейнова

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