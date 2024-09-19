Итальянский вояж мастеров аэробики

Сборная Азербайджана по аэробике примет участие на Всемирных соревнованиях возрастных групп, которые начинаются завтра в Песаро (Италия).
Как передает İdman.biz, наши гимнасты будут представлены в различных видах. В личном зачете выступят Фарид Джафаров, Аян Агаева, Санам Кязимова, Марьям Топчибашова и Сара Алиханлы.
Смешанные пары составили Фарид Джафаров и Нурай Исаева, а также Гусейн Керимзаде и Хусна Рзаева.
В составе трио на соревнование заявлены, Айдан Маликова, Амина Мустафаева, Рена Мамедова, Нурай Исаева, Хусна Рзаева, Мехин Мустафазаде, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы и Фидан Ибрагимова.
В группу вошли Аян Агаева, Айдан Маликова, Мехин Мустафазаде, Амина Мустафаева, Рена Мамедова, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Фидан Ибрагимова, Марьям Топчибашова и Эвелина Козловская.
В состязаниях аэроданс выступят Гусейн Керимзаде, Айдан Маликова, Аян Талыбова, Амина Мустафаева, Тахмина Ибрагимова, Аян Искандерли, Басти Талибли и Нурай Исаева.
Команда выступит под руководством Эмилии Махмудовой, Лейлы Абдуллазаде и Мариана Колева.
В судейском корпусе страну представит Лала Гусейнова
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