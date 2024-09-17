Наша сборная, завоевавшая золотую медаль, вернулась на родину

Наша сборная, завоевавшая золотую медаль на мировых соревнованиях по акробатике в возрастных группах в португальском Гимараэше, вернулась домой.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили аплодисментами члены Федерации гимнастики Азербайджана, спортивная общественность, члены семей и родственники.

В соревновании спортсменок 13-19 лет успешно в финале выступила азербайджанская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Зохры Рашидовой и Анахиты Баширли.

Наши гимнастки обошли своих ближайших последователей - соперниц из Израиля и Португалии.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz