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Азербайджанские гимнастки едут в Сан-Марино

Гимнастика
Новости
5 Сентября 2024 16:40
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Азербайджанские гимнастки едут в Сан-Марино

Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие на международном турнире в Сан-Марино, который пройдет 7-8 сентября.

Как сообщает İdman.biz, в зачете среди сеньорок выступит Илона Зейналова, а в юниорском зачете заявлена Шамс Агагусейнова.

Они выступят под руководством тренеров Валентины Уклеиной и хореграфа Руслана Эйвазова.

В судействе будет представлена Айсель Гасанова.

В соревновании примут участие также спортсменки из Италии, Польши, Австрии, Черногории, Литвы и других стран.

İdman.biz

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