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Цифры чемпионата Team Gym в Баку: 48 команд из 14-ти стран

Гимнастика
Новости
1 Сентября 2024 12:09
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Цифры чемпионата Team Gym в Баку: 48 команд из 14-ти стран

На чемпионате Европы по «Team Gym», который пройдет 16-19 октября в Баку, выступят 48 команд.

Как передает İdman.biz, на соревнование заявились 14 стран. Это Чехия, Дания, Австрия, Эстония, Финляндия, Великобритания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Норвегия, Швеция и, естественно, Азербайджан. Однако, количество участвующих команд будет несоизмеримо большим. Глава Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд заявил, что в Баку выступит 48 коллективов.

Отметим, что Техком TeamGym в эти дни находится в Баку, где обсуждает с национальной федерацией ход подготовки к ЕВРО.

İdman.biz

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