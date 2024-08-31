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"Азербайджан стал 14-й страной, принимающей чемпионат Европы по TeamGym"

Гимнастика
Новости
31 Августа 2024 13:12
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"Азербайджан стал 14-й страной, принимающей чемпионат Европы по TeamGym"

«Азербайджан впервые принял участиe в соревнованиях по «TeamGym» в 2018 году, а сейчас, шесть лет спустя, мы находимся в Баку и обсуждаем предстоящий чемпионат Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил глава Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд, анонсируя главные старты сезона.

Он отметил, что Техком собрался в столице Азербайджана, чтобы обсудить с организаторами финальную подготовку к ЕВРО, который пройдет 16-19 октября на Национальной арене гимнастики.
Шостранд подчеркнул, что чемпионат в Баку пройдет в новом формате.

«Впервые зал разминки будет находится рядом с соревновательной ареной. К тому, будут отдельные места для судей, где они смогут оценивать выступление команд. Имея многолетний опыт организации мероприятий высокого уровня, Федерация гимнастики Азербайджана обладает богатыми знаниями. И нам приятно, что ЕВРО состоится в Баку», - заявил глава Техкома.

Шостранд выразил удовлетворение тем, как идет развитие «TeamGym» на континенте.

«Этот вид культивируют порядка двадцати стран, но с каждым годом их становится все больше. Мы чрезвычайно этому рады, ведь еще раньше «TeamGym» начинался с клубных турниров. А сейчас Азербайджан станет 14-й страной, принимающей чемпионат Европы по TeamGym с момента его старта в 1996 году. Мероприятие в Баку станет нашим 8-м официальным ЕВРО», - сказал высокий гость.

В Баку приедут команды из четырнадцати стран - Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии, Швеции, а также хозяева соревнований.

На арену выйдут 498 спортсменов. Среди них 268 сеньоров, а также 230 юниоров.

Отметим, что "TeamGym" - это командный вид соревнований, популяризируемый Европейской гимнастикой. Он состоит из выступлений на трех снарядах: ковре “TeamGym”, акробатической дорожке и трампете (маленьком батуте).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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