Команда по аэробике отправляется в Пловдив - ФОТО

Команда Азербайджана по аэробике примет участие на турнире “Plovdiv Cup”, который пройдет с 30 августа по 1 сентября в Болгарии.

Как передает İdman.biz, в нем выступят смешанная пара Владимир Долматов - Медина Мустафаева, которые также выступят в составе трио вместе с Диларой Гурбановой. Последняя заявлена и в индивидуальном зачете вместе с Хадиджей Гулиевой, Арзу Агаевой и Лейлой Бежановой.

Последние трое также выступят и в соревнованиях трио.

Команда выступит под руководством тренера Мариана Колева.

В судейском корпусе Азербайджан будет представлен Лалой Гусейновой.

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