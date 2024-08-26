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Тренер сборной Кувейта: "Такая арена - мечта каждого тренера"

Гимнастика
Интервью
26 Августа 2024 16:36
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Тренер сборной Кувейта: "Такая арена - мечта каждого тренера"

Главный тренер сборной Кувейта по художественной гимнастике Ирина Ковальчук рассказала о сборах команды в Баку.

Как сообщает İdman.biz, специалист ответила на вопросы пресс-службы Федерации гимнастики Азербайджана.

- Как прошел тренировочный лагерь?

- Мы приехали сюда, чтобы улучшить свои навыки. Арена отлично подходит для нас, и нам нравится приезжать сюда.

- С какими эмоциями вы вернетесь домой? Какой опыт вы получили здесь?

- Мы приехали сюда с основной командой, чтобы подготовиться к предстоящему сезону. Хотим добиться большего. Поскольку в Кувейте таких преподавателей нет, мы планировали брать уроки хореографии в Баку. Надеюсь, что после этих занятий навыки гимнасток улучшаться.

- Что можете сказать о Национальной гимнастической арене?

- Она великолепна. Такая арена - наверное, самая большая мечта каждого тренера. Здесь много гимнастических ковров. Они очень хорошего качества. Это оказало на нас очень положительное влияние, и мы очень рады быть здесь.

- Не поделитесь мнением о наших спортсменах?

- Я смотрел Летние Олимпийские игры. Горжусь вашими гимнастками, они показали хорошие результаты.

- Удалось ли вам прогуляться по городу?

- Я люблю Баку. Должна отметить, что это не первый мой визит сюда. Побывала во многих местах и мне это очень понравилось.

- Вам понравилась наша кухня?

- Конечно, у вас потрясающая кухня.

İdman.biz

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