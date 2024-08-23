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"Team Gym" в Баку в календаре главных гимнастических событий года - ФОТО

Гимнастика
Новости
23 Августа 2024 10:15
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"Team Gym" в Баку в календаре главных гимнастических событий года - ФОТО

Европейская гимнастика (EG) представила календарь главных соревнований до конца года.

Как передает İdman.biz, в этом списке нашел отражение и чемпионат Европы по «Team Gym», которой состоится 16-19 октября в Баку. Заявки на участие в нем подали команды из четырнадцати стран. В Баку приедут 498 спортсменов. Среди них 268 сеньоров, а также 230 юниоров.
Ниже приводим расписание больших гимнастических турниров до конца года.

19-22 сентября. Песаро (Италия). Чемпионат мира по акробатике
22-27 сентября. Бургас (Болгария). Гимнастический фестиваль «Golden Age»
27-29 сентября. Гимараэш (Португалия). Чемпионат мира по аэробике
16-19 октября. Баку. Чемпионат Европы по «Team Gym»

İdman.biz

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