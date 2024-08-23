"Team Gym" в Баку в календаре главных гимнастических событий года - ФОТО

Европейская гимнастика (EG) представила календарь главных соревнований до конца года.

Как передает İdman.biz, в этом списке нашел отражение и чемпионат Европы по «Team Gym», которой состоится 16-19 октября в Баку. Заявки на участие в нем подали команды из четырнадцати стран. В Баку приедут 498 спортсменов. Среди них 268 сеньоров, а также 230 юниоров.

Ниже приводим расписание больших гимнастических турниров до конца года.

19-22 сентября. Песаро (Италия). Чемпионат мира по акробатике

22-27 сентября. Бургас (Болгария). Гимнастический фестиваль «Golden Age»

27-29 сентября. Гимараэш (Португалия). Чемпионат мира по аэробике

16-19 октября. Баку. Чемпионат Европы по «Team Gym»

İdman.biz