Три победы гимнасток в Алматы и двойной приз "Мисс Грация" - ФОТО

Команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала три золотые медали на турнире "Alma Cup" в Алматы.

Как передает İdman.biz, в соревнованиях юниорок победу одержала Фидан Гурбанова. Она первенствовала в многоборье, которое состояло из упражнений с булавами и лентой. Также Фидан победила в номинации "Мисс Грация".

В зачете преюниорок отличились Алина Колесникова и Нур Садыхова. Первая выиграла в абсолютном первенстве, где показала упражнения с булавами и лентой, а Садыхова стала первой в многоборья по сумме упражнений с обручем и мячом. Также она удостоилась приза «Мисс Грация».

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