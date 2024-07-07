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Наша группа выиграла три медали на турнире в Сарагосе

Гимнастика
Новости
7 Июля 2024 14:37
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Наша группа выиграла три медали на турнире в Сарагосе

В испанской Сарагосе прошел международный турнир по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, очередную медаль на соревнованиях завоевала групповая команда Азербайджана.

Коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой поднялась на пьедестал почета в упражнении с 5 обручами, а также с тремя лентами и 2 мячами. В активе наших гимнасток два серебра по итогам финалов.

Отметим, что в первый день турнира наша команда завоевала золотую медаль, опередив всех своих конкурентов в многоборье.

İdman.biz

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