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Команду по аэробике ждет Турин - ФОТО

Гимнастика
Новости
2 Июля 2024 16:22
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Команду по аэробике ждет Турин - ФОТО

Команда Азербайджана по аэробике примет участие на международном турнире

«Turin Acro Cup», который пройдет 5-7 июля в Турине (Италия).

Как передает İdman.biz, на соревнование отправятся смешанная пара Агасиф Рагимов – Разия Сеидли, мужской дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев, мужская группа в составе Риада Сафарова, Абдуллы Аль-Мешаихи, Расула Сеидли и Сеймура Джафарова.

Также в Турине выйдет на ковер и юниорская женская группа в лице Назрин Зейниевой, Анахиты Баширлы и Зохры Рашидовой.

Команда выступит под руководством тренера Ирады Гурбановой, а в судействе страну представит Дурдана Ахмедова.

İdman.biz

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