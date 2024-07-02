Команду по аэробике ждет Турин - ФОТО

Команда Азербайджана по аэробике примет участие на международном турнире
«Turin Acro Cup», который пройдет 5-7 июля в Турине (Италия).
Как передает İdman.biz, на соревнование отправятся смешанная пара Агасиф Рагимов – Разия Сеидли, мужской дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев, мужская группа в составе Риада Сафарова, Абдуллы Аль-Мешаихи, Расула Сеидли и Сеймура Джафарова.
Также в Турине выйдет на ковер и юниорская женская группа в лице Назрин Зейниевой, Анахиты Баширлы и Зохры Рашидовой.
Команда выступит под руководством тренера Ирады Гурбановой, а в судействе страну представит Дурдана Ахмедова.
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