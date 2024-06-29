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Красота гимнастики в Тертере - ФОТО

Гимнастика
Новости
29 Июня 2024 10:40
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Красота гимнастики в Тертере - ФОТО

В Олимпийском комплексе Тертера продолжается 29-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.

Как передает Idman.biz, в нем принимают участие 130 спортсменок. Они представляют клуб Гянджи, Школу гимнастики олимпийского резерва, Республиканскую комплексную спортивную школу, клубы «Оджаг Спорт», «Грация», центр «Кюр», Олимпийский комплекс Шагана и Ширвана, культурный центр «Зира» и Дома молодежи Шамкира.

Первенство страны проходит в зачете среди детей, преюниорок и юниорок. Также свое мастерство покажут команды по групповым упражнениям младших возрастов.

Отметим, что национальная федерация довольно часто проводит местные соревнования в регионах. На прошлой неделе Нефтчала принимала чемпионат страны по аэробике.

İdman.biz

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