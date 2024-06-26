Рекорд последних 8 лет в азербайджанском спорте

Накануне летних Олимпийских игр 2024 года в Париже был объявлен мировой спортивный рейтинг (WSR).

Как сообщает İman.biz, в список вошли 206 стран планеты.

Азербайджан занимает 67-е место в таблице. За первую половину 2024 года наши спортсмены набрали 6,770 очков.

Наша страна продвинулась на 5 позиций по сравнению с прошлым годом. По итогам 2023 года Азербайджан был на 72-м месте.

В целом нынешнее 67-е место - это наивысший результат за последние 8 лет. Азербайджан, занявший в 2016 году 50-е место в мире, в последующие годы не занимал столь высокую позицию. Успех восьмилетней давности реализовался благодаря достижениям, достигнутым в Рио-2016.

Отметим, что рейтинг возглавляют США - 138,339. Норвегия занимает второе место с 110,640 очками, а Италия - третье с 108,344 очками.

İdman.biz