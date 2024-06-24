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130 гимнасток выступят в Тертере

Гимнастика
Новости
24 Июня 2024 12:47
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130 гимнасток выступят в Тертере

130 спортсменок примут участие в 29-м первенстве Азербайджана по художественной гимнастике, которое состоится 28-29 июня в Олимпийском комплексе Тертера.

Как передает Idman.biz, такие цифры приводит национальная федерация. В нем примут участие гимнастки из клуба Гянджи, Школы гимнастики олимпийского резерва, Республиканской комплексной спортивной школы, клубов «Оджаг Спорт», «Грация», центра «Кюр», Олимпийского комплекса Шагана и Ширвана, культурного центра «Зира» и Дома молодежи Шамкира.

Первенство страны пройдет в зачете среди детей, преюниорок и юниорок. Также свое мастерство покажут команды по групповым упражнениям младших возрастов.

İdman.biz

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