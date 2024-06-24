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Варфоломеев выиграла общий зачет Кубка мира, наша группа - в Топ-14 в многоборье

Гимнастика
Новости
24 Июня 2024 12:15
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Варфоломеев выиграла общий зачет Кубка мира, наша группа - в Топ-14 в многоборье

Заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике, завершившийся накануне в Милане, подвел черту под всей текущей серией.

Как сообщает İdman.biz, по итогам четырех турниров, один из которых прошел в Баку, победу в общем зачете отпраздновала Дарья Варфоломеев. В активе чемпионки мира из Германии, выигравший три золотые награды в Милане, 150 очков, что позволило ей сохранить первое место в многоборье. Она опередила итальянку Софию Раффаэли (120) и Эльвиру Краснобаеву из Болгарии (97). Также Варфоломеева стала лучшей в упражнениях с обручем, лентой и мячом, а Раффаэли стала первой в общем зачете по итогам композиций с булавами
У Зохры Агамировой 19-я строчка с обручем (30 баллов).

В соревнованиях групповых команд в общем зачете Кубка мира победу одержал Китай, возглавивший таблицу в многоборье. У команды 145 очков, дальше идут Италия (130) и Франция (115). Азербайджанская группа в составе Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Ляман Алимурадовой, выигравшая бронзу в многоборье на Кубке мира в Баку, заняла 14-е место (40 очков). При этом наши гимнастки выступали не на всех этапах серии.

В упражнении с пятью обручами впереди оказалась Италия (145), вслед за ними расположились Китай (130) и Израиль (95). Наша группа, завоевавшая бронзу в этом виде на домашнем турнире, обосновалась на 14-й строчке (40).

В композиции с тремя лентами и двумя мячами общий зачет Кубка мира выиграла Франция (130), опередившая при равенстве очков Польшу. В тройку также обосновались и китаянки (125).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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