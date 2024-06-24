Победительницы последнего дня Кубка мира

В Милане завершился заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в финалах отдельных видов две золотые награды завоевала Дарья Варфоломеев. Чемпионка мира из Германии стала первой с мячом и булавами. Упражнение с лентой выиграла любимица местной публики София Раффаэли, а в композиции с обручем лучшей была китаянка Зилу Ванг.

В соревнованиях групп упражнение с пятью обручами выиграла сборная Италии, а в композиции с тремя лентами и двумя мячами первым оказался Китай.

İdman.biz