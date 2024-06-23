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Дарья Варфоломеев выиграла Кубок мира

Гимнастика
Новости
23 Июня 2024 10:31
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Дарья Варфоломеев выиграла Кубок мира

На Кубке мира по художественной гимнастике в Милане определились победительницы в многоборье.

Как сообщает İdman.biz, в личном зачете победу одержала Дарья Варфоломеев. По итогам четырех видов чемпионка мира набрала 140.050 баллов. Серебряную награду завоевала хозяйка соревнований София Раффаэли (137.050), а бронзу примерила украинка Виктория Оноприенко (133.250).
В соревновании групповых команд первое место заняли китаянки (71.600). На втором месте бразильянки (71.500), а тройку призеров замкнула Италия (70.550).

İdman.biz

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