Дарья Варфоломеев выиграла Кубок мира

На Кубке мира по художественной гимнастике в Милане определились победительницы в многоборье.

Как сообщает İdman.biz, в личном зачете победу одержала Дарья Варфоломеев. По итогам четырех видов чемпионка мира набрала 140.050 баллов. Серебряную награду завоевала хозяйка соревнований София Раффаэли (137.050), а бронзу примерила украинка Виктория Оноприенко (133.250).

В соревновании групповых команд первое место заняли китаянки (71.600). На втором месте бразильянки (71.500), а тройку призеров замкнула Италия (70.550).

İdman.biz