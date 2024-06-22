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Дарья Варфоломеев захватила лидерство на Кубке мира

Гимнастика
Новости
22 Июня 2024 09:28
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Дарья Варфоломеев захватила лидерство на Кубке мира

В Милане проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, после первого дня квалификации многоборья лидерство захватила Дарья Атаманов. Чемпионка мира из Германии за упражнение с обручем и мячом получила в сумме 72.350 баллов. На втором месте любимица местной публики София Раффаэли (70.650), а замыкает первую тройку украинка Виктория Оноприенко (69.350).

В соревнованиях групповых команд лидирует Китай (38.450), далее идут Бразилия (38.250) и Италия (37.800).

Отметим, что азербайджанские гимнастки пропускают турнир.

İdman.biz

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