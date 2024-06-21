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Чемпионат Азербайджана завершился в Нефтчале - ФОТО

Гимнастика
Новости
21 Июня 2024 15:42
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Чемпионат Азербайджана завершился в Нефтчале - ФОТО

В Нефтчале завершился чемпионат Азербайджана по аэробике.

Как сообщает İdman.biz, в дневной части программы состоялись церемонии награждения среди юниоров и сеньоров.

Дилара Гурбанова, занявшая первое место в индивидуальном зачете, заняла первое место в трио вместе с Владимиром Долматовым и Мединой Мустафаевой. В свою очередь, смешанная пара Долматов - Мустафаев выступила с показательной программой.

Всего в чемпионате принимает участие 31 гимнаст, представляющие клубы "Оджаг Спорт", "Грация" и Олимпийский комплекс Сумгаита. Они показали свое мастерство в индивидуальном зачете, смешанных парах, тройках и группах.

Чемпионат страны по аэробике прошел в восьмой раз.

İdman.biz

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