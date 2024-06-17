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Исполком Европейской гимнастики провел заседание в Дублине

Гимнастика
Новости
17 Июня 2024 16:52
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Исполком Европейской гимнастики провел заседание в Дублине

В Дублине (Ирландия) состоялось второе в этом году заседание Исполкома Европейской гимнастики (EG).

Как передает İdman.biz, на заседании под руководством главы организации Фарида Гаибова был принят ряд важных решений, касающихся проведения чемпионатов Европы по различным дисциплинам, а также регламента соревнований.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2025 года состоится в Лейпциге (Германия) с 26 по 31 мая. В его программу добавлен финал смешанных команд. Технический регламент будет обновлен и опубликован после сентябрьского заседания.

Победителями конкурса European Gym for Life Challenge и EUROGYM 2026 года стал итальянский город Пистойя. European Gym for Life Challenge пройдет 11 июля, а затем EUROGYM с 12 по 16 июля.
Фестиваль Golden Age-2026 состоится в Ле-Сабль-д'Олон (Франция) с 4 по 9 октября.

Открыты тендеры для организаторов следующих европейских соревнований по гимнастике: соревнования европейских возрастных групп 2025 года и чемпионат Европы по аэробной гимнастике 2025 года, чемпионат Европы 2026 года по мужской и женской спортивной гимнастике, художественной гимнастике и прыжкам на батуте, чемпионат Европы 2026 года по TeamGym, чемпионат Европы 2027 года по художественной гимнастике, а также соревнования европейских возрастных групп 2027 года и чемпионат Европы по акробатической и аэробной гимнастике, а также чемпионаты Европы 2028 года по мужской и женской спортивной гимнастике.

İdman.biz

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