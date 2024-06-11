"Аббасов и Рафиев стали сильнейшими соперниками чемпионов мира"

Международная федерация гимнастики (FIG) запустила обратный отсчет до начала чемпионата мира по акробатике.

Как передает İdman.biz, до главного старта сезона осталось 100 дней: он состоится 12-15 сентября в Гимараэше (Португалия).

Отмечая предстоящих звезд мундиаля, FIG выделила азербайджанских акробатов.

«В соревновании мужских пар Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев потенциально стали сильнейшими соперниками чемпионов мира из Казахстана - Даниэля Диля и Вадима Шуляра. В смешанных парах признанными звездами являются Разия Сеидли и Агасиф Рагимов», - подчеркивает портал.

Отметим, что на днях обе наших дуэта выиграли общий зачет Кубка мира.

İdman.biz