Махсудова помогла Европе завоевать половину олимпийских квот в Париж

Глава Технического Комитета по батутной гимнастике Европейской гимнастики (EG) Бабетт Ван Ветеринг рассказала об ожиданиях, связанных с Олимпиадой.

Как сообщает İdman.biz, она отметила результаты европейских батутистов на пути к отбору в Париж.

«По мере приближения Летних Игр Европа завоевала впечатляющие 16 из 32-х олимпийских мест. Это достижение отражает силу и глубину наших тренеров и гимнастов. Я также хотел бы поздравить европейских судей, выбранных для работы в Париже. Поздравляем всех, кто станет частью «Величайшего шоу на Земле», - подчеркнула Ветеринг.

Отметим, что Азербайджан впервые будет представлен на Олимпиаде в прыжках по батуту. По итогам серии Кубков мира лицензию выиграла Сельджан Махсудова.

Примечательно, что олимпийские соревнования по прыжкам на батуте пройдут 2 августа на арене «Берси», где в 1986 году проходил чемпионат мира.

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