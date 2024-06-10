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Гимнастки приступают к сборам в Лянкяране

Гимнастика
Новости
10 Июня 2024 09:26
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Гимнастки приступают к сборам в Лянкяране

Сборная Азербайджана по художественной гимнастики с сегодняшнего дня начинает учебно-тренировочные сборы в Лянкяране.

Как передает İdman.biz, после чемпионата Европы в Будапеште и недели отдыха команда провела втягивающие тренировки на Национальной арене гимнастики, а вчера оправилась в Лянкяран. На базе Олимпийского комплекса групповая команда и индивидуалки до конца недели проведут подготовку в регионе с прицелом на Олимпиаду.

Отметим, что по итогам чемпионата Европы по группа в составе Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан завоевала лицензию на Летние Игры, а в прошлом году вакансию в Париж оформила Зохра Агамирова.

İdman.biz

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