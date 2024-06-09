Звезда мировой гимнастики вновь выиграла чемпионат Италии

Одна из главных звезд мировой художественной гимнастики София Раффаэли защитила титул чемпионки Италии.

Как сообщает İdman.biz, в ходе национального первенства в Трентино Раффаэли набрала по итогам исполнения четырех видов 139.650 баллов. Она опередила свою подругу по сборной Милену Балдассарри (128.150), а также Виолу Селлу (127.900), которые завоевали серебряную и бронзовую награду соответственно.

Отметим, что на Кубке Европы в Баку Раффаэли завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

İdman.biz