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Фарид Гаибов: "В мире гимнастики еще многое предстоит сделать"

Гимнастика
Новости
6 Июня 2024 14:55
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Фарид Гаибов: "В мире гимнастики еще многое предстоит сделать"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов рассказал о значимых событиях прошедшего месяца.

Как сообщает İdman.biz, он поведал о них в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации. Гаибов отметил, что месяц получился довольно напряженным и полным событий, учитывая чемпионаты Европы.

«В начале мая было подготовлено поле для одной из сильнейших гимнастических дисциплин. 2-5 мая на итальянском прибрежном курорте Римини прошел 35-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, которому предшествовали соревнования по мужской спортивной гимнастике.

Очень интересная борьба развернулась между гимнастками, борющимися не только за медали, но и за олимпийскую квалификацию. Последняя путевка в Париж, выделенная для Европы по женской спортивной гимнастике, досталась бельгийке Маэлис Брассар.
В рамках чемпионата Европы по спортивной гимнастике мы подписали соглашение с Elevien о поддержке программы онлайн-соревнований, которая представляет собой идеальное сочетание видов спорта с высокоразвитыми технологическими инструментами», - подчеркнул Гаибов.
Он добавил, что май ознаменовал закрытие весеннего сезона в Европе. «С 22 по 26 мая столица Венгрии Будапешт принимала 40-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Он также стал последней возможностью отбора на Игры-2024 года в Париже. Участникам посчастливилось создать очень комфортные условия, которые способствовали успеху их выступлений.

Мы были рады видеть множество гостей, принявших наше приглашение посетить выступления по этой изящной спортивной дисциплине. Я хотел бы выразить благодарность президенту Европейских олимпийских комитетов Спиросу Капралосу, главе Европейской ассоциации водных видов спорта Антонио Хосе Силве, президенту Европейской конфедерации бадминтона Свену Серре за время, потраченное на участие в этом соревновании по гимнастике.

Для нас большая честь, что президент Республики Болгария Румен Радев посетил наши соревнования в рамках своего официального визита в Венгрию», - подчеркнул Гаибов.

Он также рассказал о том, что Шанхай (Китай) стал следующим пунктом назначения представителей гимнастического сообщества. «Во-первых, я присутствовал на заседаниях Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) 30 и 31 мая. В ходе заседаний он утвердил правила Кубка вызова по художественной гимнастике и правила Кубка мира по гимнастике на батуте, а также правила рекламы соревновательной одежды. Также были подтверждены некоторые изменения в гражданстве и организаторах некоторых соревнований по гимнастике.

1 и 2 июня настала очередь членов Совета рассматривать вопросы их повестки дня. Совет в основном одобрил изменения в Технический регламент и поручил провести следующее заседание Федерации гимнастики Мальты», - подчеркнул глава Европейской гимнастики.

Ф.Гаибов заметил, что есть много вопросов и направлений, которые нуждаются в улучшении и развитии. «Судя по всему, по сравнению с другими мировыми видами спорта, в мире гимнастики еще многое предстоит сделать. Определение ключевых принципов развития и расширение границ в маркетинге и презентации нашего вида спорта принесет свежий взгляд как нашим гимнастам, так и нашей аудитории. Для этого нам нужно смотреть вперед, быть критичными и делать то, что необходимо для улучшения. Как обычно, все, что нам нужно сделать, это планировать как можно лучше и вместе работать над нашей стратегией.

Очевидно, что европейская гимнастика находится на пути успеха в отношении поставленных целей и развития, и мы видим рост популярности и востребованности нашего вида спорта на каждом соревновании по мере продвижения по календарю. Наши методы прошли испытания и испытания, оставив после себя только ценный опыт и знания, которые можно применять на глобальном уровне», - заключил Гаибов.

İdman.biz

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