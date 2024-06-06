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Азербайджанские акробаты выиграли общий зачет Кубка мира

Гимнастика
Новости
6 Июня 2024 13:07
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Азербайджанские акробаты выиграли общий зачет Кубка мира

Две азербайджанские пары акробатов выиграли общий зачет Кубка мира.

Как передает İdman.biz, после этапа в Ржешове (Польша) Международная федерация гимнастики провела подсчет результатов спортсменов по итогам всей серии. Смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли набрали в сумме 85 очков по итогам всех трех турниров, где становились призерами. Они на 10 баллов опередили представителей Украины Ивана Лабунеца и Ефросинью Кривицку.

В зачете мужских пар победу в общей серии Кубка мира одержали Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев. Призеры этапов в Бургасе, Майе и Ржешове записали на свой счет 75 очков, на 20 баллов опередив Даниэля Диля и Вадима Шуляра из Казахстана.

İdman.biz

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