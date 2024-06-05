"Азербайджанские гимнасты занимают уникальное место в мире"

Президент федерации бадминтона Камеруна, вице-президента Национального Олимпийского и Спортивного Комитета этой страны Одетт Ассамбе Энгулу стала гостьей 2-го международного “Challenge” по «Гимнастике для всех» в Баку.

Как передает İdman.biz, в интервью сайту национальной федерации она поделилась впечатлениями от увиденного и оценила прогресс азербайджанской гимнастики.

- Какие впечатления от мероприятия?

- Выражаю благодарность организаторам мероприятия. Мне действительно понравилось увиденное. Просмотр «Challenge» и наблюдение за выступлениями действительно дают очень приятный эффект.

- Как вы оцениваете развитие гимнастики в Азербайджане?

- Несомненно, уровень развития гимнастики в Азербайджане намного выше. Потому что такой организации я больше нигде не видела. На основании увиденного здесь я пришла к выводу, что азербайджанские гимнасты - спортсмены, занимающие уникальное место в мире. Я думаю, что созданные условия для развития гимнастики в Азербайджане вдохновят федерации гимнастики стран мира на развитие этого вида спорта у себя, и они захотят приехать и перенять ваш опыт.

- Что вам больше всего запомнится за те дни, что вы провели в Азербайджане?

- Я запомню теплое отношение большинства людей. Такого отношения я больше нигде не видела. Они даже относились ко мне так тепло, что я чувствую себя в эти дни как дома. Кроме того, хочу поблагодарить Азербайджанское государство за то, что оно уделяет столько внимания и заботы спорту, создает условия для его развития. Это очень важно. По этой причине развитие продолжается.

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