6 Июня 2024
RU

"Азербайджанские гимнасты занимают уникальное место в мире"

Гимнастика
Интервью
5 Июня 2024 16:18
47
"Азербайджанские гимнасты занимают уникальное место в мире"

Президент федерации бадминтона Камеруна, вице-президента Национального Олимпийского и Спортивного Комитета этой страны Одетт Ассамбе Энгулу стала гостьей 2-го международного “Challenge” по «Гимнастике для всех» в Баку.

Как передает İdman.biz, в интервью сайту национальной федерации она поделилась впечатлениями от увиденного и оценила прогресс азербайджанской гимнастики.

- Какие впечатления от мероприятия?

- Выражаю благодарность организаторам мероприятия. Мне действительно понравилось увиденное. Просмотр «Challenge» и наблюдение за выступлениями действительно дают очень приятный эффект.

- Как вы оцениваете развитие гимнастики в Азербайджане?

- Несомненно, уровень развития гимнастики в Азербайджане намного выше. Потому что такой организации я больше нигде не видела. На основании увиденного здесь я пришла к выводу, что азербайджанские гимнасты - спортсмены, занимающие уникальное место в мире. Я думаю, что созданные условия для развития гимнастики в Азербайджане вдохновят федерации гимнастики стран мира на развитие этого вида спорта у себя, и они захотят приехать и перенять ваш опыт.

- Что вам больше всего запомнится за те дни, что вы провели в Азербайджане?

- Я запомню теплое отношение большинства людей. Такого отношения я больше нигде не видела. Они даже относились ко мне так тепло, что я чувствую себя в эти дни как дома. Кроме того, хочу поблагодарить Азербайджанское государство за то, что оно уделяет столько внимания и заботы спорту, создает условия для его развития. Это очень важно. По этой причине развитие продолжается.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские акробаты выиграли общий зачет Кубка мира
13:07
Гимнастика

Азербайджанские акробаты выиграли общий зачет Кубка мира

Международная федерация гимнастики провела подсчет результатов спортсменов по итогам всей серии
Азербайджанская гимнастка выступит в Тбилиси
11:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка выступит в Тбилиси

В соревновании примут участие гимнастки в различных возрастных категориях
Зейнаб Гумметова: "Перед Олимпиадой будем работать над сложностью элементов" - ВИДЕО
5 Июня 21:56
Гимнастика

Зейнаб Гумметова: "Перед Олимпиадой будем работать над сложностью элементов" - ВИДЕО

"Не люблю выбирать предметы для выступлений"
“Сияна Василева здорово подготовила нас психологически” - ВИДЕО
5 Июня 12:27
Гимнастика

“Сияна Василева здорово подготовила нас психологически” - ВИДЕО

"Сияна Василева говорила, насколько может быть трудно на таком соревновании, как необходимо справляться с волнением"
"Мы очень рады, что именно нам довелось завоевать заветную вакансию" - ВИДЕО
5 Июня 10:43
Гимнастика

"Мы очень рады, что именно нам довелось завоевать заветную вакансию" - ВИДЕО

"После лицензионного чемпионата Европы у нас была неделя отдыха"
Зейнаб Гумметова: "Я их не выбираю" - ВИДЕО - ФОТО
4 Июня 17:43
Гимнастика

Зейнаб Гумметова: "Я их не выбираю" - ВИДЕО - ФОТО

Наша гостья рассказала о завоевании лицензии на Олимпиаду в составе команды по групповым упражнениям

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен