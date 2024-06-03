Международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" завершился гала-шоу - ФОТО

На Приморском бульваре завершился 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех".

Как передает İdman.biz, вслед за мастер-классами по различным дисциплинам, состоялось гала-шоу участников.

В мероприятии, который объединяет всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, выступили 60 команд и более 800 участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Они демонстрировали мастерство в двух возрастных категориях - до 50-и лет и старше. Цель мероприятия - доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения.

İdman.biz