3 Июня 2024
RU

Международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" завершился гала-шоу - ФОТО

Гимнастика
Новости
3 Июня 2024 09:00
14
Международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" завершился гала-шоу - ФОТО

На Приморском бульваре завершился 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех".

Как передает İdman.biz, вслед за мастер-классами по различным дисциплинам, состоялось гала-шоу участников.

В мероприятии, который объединяет всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, выступили 60 команд и более 800 участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Они демонстрировали мастерство в двух возрастных категориях - до 50-и лет и старше. Цель мероприятия - доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанские акробаты выиграли Кубок мира - ФОТО
2 Июня 20:27
Гимнастика

Азербайджанские акробаты выиграли Кубок мира - ФОТО

Азербайджанская смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли стали победителями Кубка мира по акробатике в Ржешове (Польша)
Девять медалей гимнасток из Будвы - ФОТО
2 Июня 18:27
Гимнастика

Девять медалей гимнасток из Будвы - ФОТО

Команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала семь золотых, одну серебряную и бронзовую награду на международном турнире "Montenegro Cup" в Будве
В Баку продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех"
2 Июня 12:09
Гимнастика

В Баку продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех"

С утра начались мастер-классы по различным дисциплинам, которые проходят как на центральной сцене, так и возле Дворца Спорта и "Crystal Hall"
Наталья Буланова баллотируется на новый срок в Техком Международной федерации гимнастики
2 Июня 11:45
Гимнастика

Наталья Буланова баллотируется на новый срок в Техком Международной федерации гимнастики

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила всех кандидатов на свой выборный Конгресс, который пройдет 25 октября в Дохе
Фарид Гаибов - кандидат на пост президента Международной федерации гимнастики
2 Июня 11:15
Гимнастика

Фарид Гаибов - кандидат на пост президента Международной федерации гимнастики

Выборы в организацию пройдут 25 октября в рамках Конгресса FIG в Дохе
Руслан Эйвазов: "Международный “Challenge” в Баку набирает популярность"
1 Июня 18:21
Гимнастика

Руслан Эйвазов: "Международный “Challenge” в Баку набирает популярность"

"Свое мастерство показывают 862 участника и, конечно же, нас радуют эти цифры"

Самое читаемое

Решение "Карабаха" перед финалом
31 Мая 12:07
Азербайджанский футбол

Решение "Карабаха" перед финалом

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
АРХИТЕКТОР Хидаята Гейдарова
1 Июня 14:47
Борьба

АРХИТЕКТОР Хидаята Гейдарова

"Моя самая большая цель - выиграть летние Олимпийские игры в Париже-2024 и успешно завершить год"
"Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс". Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?
1 Июня 11:53
Мировой футбол

"Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс". Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?

У Ройса последний шанс на крупный трофей - надо брать финал ЛЧ