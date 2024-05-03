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Фарид Гаибов: «Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы в Баку» - ФОТО

Гимнастика
Новости
3 Мая 2024 19:23
Фарид Гаибов: «Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы в Баку» - ФОТО

В Баку состоялась торжественное открытие Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, с приветственным словом выступил министр мололежи и спорта Азербайджана, глава Европейской гимнастики Фарид Гаибов.

"Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы на Национальной арене гимнастики. Баку не раз проводил соревнования по гимнастике самого высокого уровня – от чемпионатов мира и Европы по Кубков мира. Сейчас мы присутствуем на первом Кубке Европы, который собрал спортсменок из 37-ми стран. Желаю успехов всем участницам. Также благодарю Оргкомитет соревновпния за проделанную работу", - подчеркнул Ф.Гаибов.

Также он отметил заботу государства по отношению к спорту и деятельность Мехрибан Алиевой на посту главы национальной федерации, а также увеличивающуюся популярность гимнастики по всей стране.
Затем Ф.Гаибов объявил Кубок мира открытым.

Далее началась художественная часть церемонии открытия.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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