Сельджан Махсудова вышла в финал на ЕВРО

В португальском Гимараэше проходит заключительный день чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, в дневной сессии состоялись полуфиналы у батутисток. Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова, показавшая четвертый результат в квалификации, успешно выступила и в полуфинале, пробившись в восьмерку сильнейших. Финал состоится вечером.

Также состоится и финал в тамблинге, в который пробились Михаил Малкин и Тофик Алиев.

Отметим, что на счету команды на чемпионате на данный момент три медали. Сборная по тамблингу в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адыля Гаджизаде и Билала Гурбанова заняла первое место в команде, в синхронных прыжках на батуте у юниоров победу одержали Али Нияталиев и Аммар Бахшалиев, а у девушек в синхроне серебро завоевали Аян Шабанова и Самира Гусейнова.

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