Агагусейнова победила в Таллине

Команда Азербайджана по художественной гимнастике открыла счет медалям на международном турнире «Tallinn Open» в столице Эстонии.

Как передает İdman.biz, в зачете среди юниорок по итогам многоборья победу одержала Шамс Агагусейнова.

Также она пробилась в финал по отдельным видам. Ранее в финалы с обручем и булавами вышла Говхар Ибрагимова вышла в финалы с обручем и булавами, а Илаха Бахадырова - с мячом.

Добавим, что в соревновании сеньорок Илона Зейналова пробилась в два финала - с обручем и мячом. Также в финале с обручем свое мастерство покажет Алина Мамедова, а Медина Дамирова вышла в восьмерку сильнейших с мячом.

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