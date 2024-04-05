На первенстве "Оджаг" определяются медалистки - ФОТО

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит четвертое по счету «Открытое первенство «Оджаг» по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, определились призеры среди участниц 2011, 2015 и 2016 года.

Победительницы и призеры были награждены медалями и дипломами.

В соревновании выступают 182 гимнастки, представляющие «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Школу олимпийского резерва, Олимпийский комплекс Шагана, Дворец водных видов, культурный цент «Зира».

Первенство продлится до 6 апреля.

İdman.biz