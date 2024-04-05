5 Апреля 2024
RU

На первенстве "Оджаг" определяются медалистки - ФОТО

Гимнастика
Новости
5 Апреля 2024 12:02
На первенстве "Оджаг" определяются медалистки - ФОТО

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит четвертое по счету «Открытое первенство «Оджаг» по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, определились призеры среди участниц 2011, 2015 и 2016 года.

Победительницы и призеры были награждены медалями и дипломами.

В соревновании выступают 182 гимнастки, представляющие «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Школу олимпийского резерва, Олимпийский комплекс Шагана, Дворец водных видов, культурный цент «Зира».

Первенство продлится до 6 апреля.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гимнасток ждет Любляна
4 Апреля 19:19
Гимнастика

Гимнасток ждет Любляна

Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие на международном турнире "36th Mtm Narodni Dom Ljubljana"
Сельджан Махсудова вышла в полуфинал чемпионата Европы
4 Апреля 18:50
Гимнастика

Сельджан Махсудова вышла в полуфинал чемпионата Европы

В португальском Гимараэше набирает обороты чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу
Малкин и Алиев против португальцев, британцев, датчанина и француза в финале ЕВРО
4 Апреля 13:19
Гимнастика

Малкин и Алиев против португальцев, британцев, датчанина и француза в финале ЕВРО

Определились все финалисты соревнований по тамблингу на чемпионате Европы, проходящем в португальском Гимараэше
Малкин, Алиев и сборная - в финале ЕВРО
3 Апреля 23:01
Гимнастика

Малкин, Алиев и сборная - в финале ЕВРО

В Гимараэше стартовал чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу
Азербайджанские гимнасты - в борьбе за первый европейский титул года
3 Апреля 15:53
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты - в борьбе за первый европейский титул года

Чемпионаты Европы по гимнастическим дисциплинам начинаются с португальского Гимараэша
Представлены медали чемпионата Европы - ФОТО
3 Апреля 14:36
Гимнастика

Представлены медали чемпионата Европы - ФОТО

Представлены медали чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, стартующего сегодня в португальском Гимараэше

Самое читаемое

Бензия не принял предложения этих клубов
2 Апреля 16:52
Азербайджанский футбол

Бензия не принял предложения этих клубов

"Я не хотел видеть себя на таком уровне"
"Карабах" разгромил "Нефтчи" на выезде - 4:0! - ВИДЕО
2 Апреля 21:53
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромил "Нефтчи" на выезде - 4:0! - ВИДЕО

Сегодня стартовал полуфинальный раунд Кубка Азербайджана
Азербайджанский пехлеван установил три мировых рекорда - ФОТО - ВИДЕО
2 Апреля 17:37
Другие

Азербайджанский пехлеван установил три мировых рекорда - ФОТО - ВИДЕО

В своем выступлении перед зданием Министерства молодежи и спорта он побил ряд мировых рекордов
Разница в 8 игр между Роналду и Месси
4 Апреля 11:17
Мировой футбол

Разница в 8 игр между Роналду и Месси

Объявлен рейтинг футболистов, забивших 3 и более голов в играх, состоявшихся в XXI веке