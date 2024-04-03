Малкин, Алиев и сборная - в финале ЕВРО

В Гимараэше стартовал чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.
Как передает İdman.biz, в квалификации по тамблингу в финал пробились азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Тофик Алиев.
Они заняли первые места в своих подгруппах, причем, Малкин возглавил квалификацию.
Также сборная Азербайджана в составе Малкина, Т.Алиева, Адыля Гаджизаде и Билала Гурбанова пробилась в командный финал.
В зачете среди юниоров в соревнованиях по тамблингу квалификацию преодолел Али Нифталиев.
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20:41
В Гимараэше стартовал чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.
Как передает İdman.biz, в квалификации по тамблингу в полуфинал пробились азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Тофик Алиев.
Они заняли первые места в своих подгруппах, причем, Малкин возглавил квалификацию.
В зачете среди юниоров в соревнованиях по тамблингу квалификацию преодолел Али Нифталиев.
İdman.biz