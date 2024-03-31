Все, что надо знать о ЕВРО: расписание, состав сборной Азербайджана

Европейская гимнастика обнародовала программу чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 3-7 апреля в португальском Гимараэше.

Как сообщает İdman.biz, уже 3 апреля будут разыграны первые медали, а подавляющее большинство финалов состоится по традции в последний день ЕВРО.

Ниже приводим полную программу. Время указано бакинское.

3 апреля

15:00-20:50. Квалификация у батутистов (юниоры)

15:00-21:20. Квалификация по тамблингу и двойному мини-батуту (сеньоры)

22:00-22:30 Церемония открытия

22:30-00:30 Командные финалы по прыжкам на батуте (юниоры)

4 апреля

15:00-20:50. Квалификация в тамблинге и двойному мини-батуту (юниоры)

15:00-20:50. Квалификация в прыжках на батуте (сеньоры)

22:30-00:30. Командный финал по прыжкам на батуте (сеньоры)

5 апреля

15:00-18:00. Квалификация в синхронных прыжках (юниоры)

19:00-19:45. Командный финал в тамблинге и двойном мини-батуте (сеньоры)

19:45-20:30. Финал в синхронных прыжках у батутистов (юниоры)

20:30-21:15. Командный финал по двойному мини-батуту и тамблингу у женщин

6 апреля

15:00-18:00. Синхронные прыжки на батуте (сеньоры)

19:45:20:30. Командный финал в тамблинге (девушки) и в двойном мини-батуте (юниоры)

20:30-21:15 Финал в синхронных прыжках (сеньоры)

7 апреля

13:30-14:50. Полуфинал в тамблинге (сеньоры) и в прыжках на батуте (юниоры)

15:00-16:20. Полуфиналы у батутистов (сеньоры) и в тамблинге у женщин

17:30-18:00. Финал в тамблинге (юниоры) и двойном мини-батуте (девушки)

18:30-19:00. Финал в прыжках на батуте (юниоры)

19:30-20:00. Финал в тамблинге (сеньоры) и двойном мини-батуте (женщины)

20:00-20:30. Финал в батуте (женщины) и двойном мини-батуте

20:30-21:00. Финал в прыжках на батуте (сеньоры)

В чемпионате примут участие 18 азербайджанских спортсменов. В их числе обладательница олимпийской лицензии Сельджан Махсудова, а также двукратный чемпион мира Михаил Малкин.

Вместе с тем, сборная по тамблингу, выигравшая командное золото на чемпионате мира, будет бороться за титул сильнейших на континенте.

В соответствии с заявками, на на ЕВРО выступит 431 гимнаст из 29-ти стран.

Ниже приводим состав сборной Азербайджана:

Прыжки на батуте

Юниоры: Али Нифталиев, Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев, Ибрагим Мустафазаде, Шафига Гумбатова, Самира Гусейнова, Сема Джафарова.

Сеньоры: Сельджан Махсудова, Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев.

Тамблинг

Юниоры: Алексей Карашев, Алекпер Хади, Хатаи Гумбатов.

Сеньоры: Михаил Малкин, Адыль Гаджизаде, Тофик Алиев, Билал Гурбанов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz