Все, что надо знать о ЕВРО: расписание, состав сборной Азербайджана

Европейская гимнастика обнародовала программу чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 3-7 апреля в португальском Гимараэше.
Как сообщает İdman.biz, уже 3 апреля будут разыграны первые медали, а подавляющее большинство финалов состоится по традции в последний день ЕВРО.
Ниже приводим полную программу. Время указано бакинское.
3 апреля
15:00-20:50. Квалификация у батутистов (юниоры)
15:00-21:20. Квалификация по тамблингу и двойному мини-батуту (сеньоры)
22:00-22:30 Церемония открытия
22:30-00:30 Командные финалы по прыжкам на батуте (юниоры)
4 апреля
15:00-20:50. Квалификация в тамблинге и двойному мини-батуту (юниоры)
15:00-20:50. Квалификация в прыжках на батуте (сеньоры)
22:30-00:30. Командный финал по прыжкам на батуте (сеньоры)
5 апреля
15:00-18:00. Квалификация в синхронных прыжках (юниоры)
19:00-19:45. Командный финал в тамблинге и двойном мини-батуте (сеньоры)
19:45-20:30. Финал в синхронных прыжках у батутистов (юниоры)
20:30-21:15. Командный финал по двойному мини-батуту и тамблингу у женщин
6 апреля
15:00-18:00. Синхронные прыжки на батуте (сеньоры)
19:45:20:30. Командный финал в тамблинге (девушки) и в двойном мини-батуте (юниоры)
20:30-21:15 Финал в синхронных прыжках (сеньоры)
7 апреля
13:30-14:50. Полуфинал в тамблинге (сеньоры) и в прыжках на батуте (юниоры)
15:00-16:20. Полуфиналы у батутистов (сеньоры) и в тамблинге у женщин
17:30-18:00. Финал в тамблинге (юниоры) и двойном мини-батуте (девушки)
18:30-19:00. Финал в прыжках на батуте (юниоры)
19:30-20:00. Финал в тамблинге (сеньоры) и двойном мини-батуте (женщины)
20:00-20:30. Финал в батуте (женщины) и двойном мини-батуте
20:30-21:00. Финал в прыжках на батуте (сеньоры)
В чемпионате примут участие 18 азербайджанских спортсменов. В их числе обладательница олимпийской лицензии Сельджан Махсудова, а также двукратный чемпион мира Михаил Малкин.
Вместе с тем, сборная по тамблингу, выигравшая командное золото на чемпионате мира, будет бороться за титул сильнейших на континенте.
В соответствии с заявками, на на ЕВРО выступит 431 гимнаст из 29-ти стран.
Ниже приводим состав сборной Азербайджана:
Прыжки на батуте
Юниоры: Али Нифталиев, Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев, Ибрагим Мустафазаде, Шафига Гумбатова, Самира Гусейнова, Сема Джафарова.
Сеньоры: Сельджан Махсудова, Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев.
Тамблинг
Юниоры: Алексей Карашев, Алекпер Хади, Хатаи Гумбатов.
Сеньоры: Михаил Малкин, Адыль Гаджизаде, Тофик Алиев, Билал Гурбанов.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz