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"Наше упражнение с обручами затрагивает эмоции и вызывает "мурашки"

Гимнастика
Новости
22 Марта 2024 18:18
"Наше упражнение с обручами затрагивает эмоции и вызывает "мурашки"

Команда Азербайджана по групповым упражнением выступила с показательными номерами на чемпионате страны по художественной гимнастике.

О своих упражнениям, новом международном сезоне и особенностями подготовки в олимпийский год коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан рассказал СМИ, среди которых был и корреспондент İdman.biz.

Алимурадова отметила, что в композиции была довавлена сложность. "Мы работаем над стабильностью. Упражнение с обручами более нежное под красивую музыку. Оно такое, что затрагивает эмоции зрителей, вызывает "мурашки". А вторая композиция с тремя лентами и двумя мячами с более современной, веселой музыкой, сейчас работаем над ней", - подчеркнула Алимурадова.

В свою очередь, З.Гумметова добавила, что первый международный старт ждет группу во французском Тье, где 30-31 марта состоится Гран-При. "До чемпионата Европы в Будапеште мы на данный момент наметили выступление на трех соревнованиях. После Гран-При нас ждут Кубок мира и Кубок Европы в Баку. А уже на следующей неделе отправляемся во Францию", - рассказала гимнастка.

А Г.Агаларзаде отметила, что настрой на нынешний сезон у команды самый боевой. "Стараемся работать над стабильностью, чтобы все делать уверенно и выступать так, как мы можем".

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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